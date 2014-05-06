'Berkin, oğlunun adı benim adım olsun dedi, bizde Berkin Mahir koyduk'

İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında evinden ekmek almaya giderken kafasına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle 16 Haziran 2013 tarihinde yaralanan ve 12 Mart günü hayatını kaybeden Berkin Elvan için Antalya'dan İstanbul'a 6 kişilik grup 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirmişti. 850 kilometrelik yürüyüşü 2 Nisan'da Berkin Elvan'ın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrine geldikleri sırada tamamlayan grup üyelerinden Mehmet Ali Uğurlu, hamile eşinin doğum yaptığı ve oğlu olduğu haberini aldı. Daha önce eşiyle birlikte doğacak oğullarına 'Mahir Çayan' ismini vermeyi planlayan Mehmet Ali- Selda Uğurlu çifti, bu kez hem Berkin, hem de Mahir'in isimlerini koydu.

850 kilometre boyunca Berkin’i anlattılar

Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Berkin vurulduktan sonra Türkiye'nin her yerinde "Berkin'i vuranlar yargılansın, adalet önüne çıkarılsın" şeklinde çağrı ve eylemlerde bulunulduğunu hatırlatan Mehmet Ali Uğurlu, Antalya Halk Cephesi olarak, 'Berkin'i vuran kimse adalet önüne çıksın, yargılansın' talebiyle Antalya'dan İstanbul'a kadar yürüdüklerini anlattı. Uğurlu, şöyle dedi:

"Giderken eşim hamileydi. Berkin'in mezarına girdiğimiz an haber geldi, 'Allah analı babalı büyütsün çocuğunuz oldu' diye ve hem sevinç, hem hüzün oluştu. Berkin tüm bu halkın çocuğuydu. Mezarına gittiğimizde bilye, sapan bıraktık. Suç aleti dediler. Bu ülkede bilyeyle, sapanla oynamayan kim var? İki duyguyu bir arada yaşadık. Berkin'in şehit düşmesine üzüldük ama uyuyan bir toplum uyumadığını gösterdi. Berkin tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Adalet isteyen 3 milyon insanı cenazesinde bir araya getirdi ve adalet arayanların simgesi oldu. Oğlumuzun adını Mahir Çayan koyacaktım, ama bu yürüyüşe başlayıp bir de doğum haberini tam mezarında alınca, Berkin benim çocuğumun adını kendisi koymuş oldu. Bize sanki bir mesaj verdi, 'Amca bu bebeğin adı benim adım olsun' gibi oldu ve biz de adını Berkin ve Mahir koyduk."

Kendiliğinden oluştu

Berkin bebeğin annesi Selda Uğurlu ise eşinin, Berkin Elvan'ı vuranların yargılanması, adalet için yola çıktığını, yürüyüş sırasında aldıkları acı haberin herkesi olduğu gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyledi. Selda Uğurlu, "Doğumda babasının yanımızda olmasını istedik, ama çok önemli bir amaç için yola çıkmışlardı. Berkin için yürüyüşe çıkmış olması, Berkin'in mezarında haberi almasıyla bebeğimizin isminin Berkin olması da kendiliğinden oluştu" dedi.

Mehmet Ali Uğurlu, Berkin Elvan'ı vuran kişinin adalet önüne çıkarılması ve yargılanana kadar her cumartesi günü Türkiye genelinde Halk Cephesi olarak basın açıklaması yapılacağını söyledi. Uğurlu, "Berkin'i vuranlar yargılanana, cezalandırılana kadar eylemlerimiz sürecek" dedi.