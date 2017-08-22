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Kültür-Sanat

‘Mezarcı’ Los Angeles'ta yarı finale kaldı!

Filmin başrollerini Emre Altuğ ve Nilay Erdönmez üstleniyor

22 Ağustos 2017 20:18

Yönetmenliğini ve senaristliğini Talip Karamahmutoğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Emre Altuğ ile Nilay Erdönmez’in yer aldığı “Mezarcı” filmi, Los Angeles CineFest’de yarı finale kaldı.

11 Ağustos’ta vizyona giren filmin konusu ise şu şekilde;

"Yeni bir hayat kurmak umuduyla işçi olarak gurbete gittiği Almanya’da mezarcılık konusunda ustalaşan Ejder, babasının ölümü üzerine memleketi Dalaman Şerefler Köyü’ne döner. Ejder’in köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanları, Ejder’in mezarcılık konusunda ki birikimlerine yeni ufuklar açar.

Milyon dolarlık evlerde oturan bu insanları, öldükten sonra köy mezarlığına defnetmek fikrine karşı çıkan Ejder, ”Aslan yattığı yerden bellidir”  felsefesi ile yola çıkarak, ölecek her varlıklı insana ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında sonsuz bir yaşam vaat eder.

Kişiye özel mezar tasarımları ile cennete giden bu yolda müşterilerine eşlik eden Ejder ve şirketi ”Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak…” sloganı ile işler yolunda giderken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş’ın travmatik hikayesi ile yüzleşir."

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