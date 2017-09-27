'Mezarcı' filmi Milano yolcusu

Talip Karamahmutoğlu’nun yazıp yönettiği Mezarcı filmi, 25 Kasım- 2 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Milano Film Yapımcıları Festivali’nde (The Milan International Filmmaker Festival 2017) finale kaldı.

11 Ağustos’ta vizyona giren ve usta yazar Osman Şahin’in öyküsünden sinemaya uyarlanan Mezarcı’nın oyuncu kadrosunda; Emre Altuğ, Nilay Erdönmez, Orhan Aydın, Mustafa Uzunyılmaz, Turan Özdemir, Sadık Gürbüz ve Hikmet Karagöz gibi isimler yer alıyor.



4. Uluslararası Antakya Film Festivali’nde “En İyi Sanat”, “En İyi Yardımcı Oyuncu” ve “Halk Jürisi En İyi Film Ödülü”nün sahibi olan film, ayrıca 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin “Rengahenk” seçkisinin finalistleri arasına girmişti.

Mezarcı, dünya prömiyerini ise 16. Boston Türk Film ve Müzik Festivali kapsamında yapmıştı.



Ayrıca bu yıl Trabzon’da ilki düzenlenen Uluslararası Trabzon Film Festivali’nden iki “Altın Kemençe”yle dönen filmin başrol oyuncusu Emre Altuğ “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülürken, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülü ise filmde “Hayati” karakterine hayat veren Adem Yılmaz’a verilmişti. Film şimdi ise Milano Film Yapımcıları Festivali’nde ödül için bekliyor.