Meyveden sebzeye, mobilyadan nakliyeye 3. köprü zammı!

Nakliyeciler, İstanbul'a ulaştırdıkları ürünlere 3. köprü zammı yapmaya başladı. Anadolu'dan gelip Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul'a kamyon ve TIR'larla ulaşan ürünlere zamlar başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, nakliyecilerin taşıma fiyatlarına yaptığı köprü zammı, damacana sudan meyve ve sebzeye, mobilyadan nakliyeye kadar pek çok üründe fiyat artışına neden oldu.

Danone Hayat Su Beylikdüzü bayisi yetkilisi, "2 gün önce 9,75 olan 19 litrelik damacana su 10,40 TL oldu. Firmadan bize aktarılan bilgiye göre köprü geçiş ücretlerinin yüksek olması nedeniyle damacana başına 0,60 kuruşluk zam yapıldı" diye konuştu. Danone Hayat Su müşteri hizmetleri yetkilileri de zammı doğruladı.

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, "Antalya'dan İstanbul Hali'nin kapısına bin 500 liraya gelen araç bugün 3. köprü nedeniyle bin 800 liraya geliyorsa bu durumu ürüne yansıtmak zorundayım. Artan mazot da olsa, köprü de olsa yol da olsa değişmez. Bu fiyat artışı ürüne yansır" dedi.