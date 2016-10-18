Un fiyatları zamlandı; ekmeğe zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde un fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Ülkemizin ekmeklik buğday tüketimi 19 milyon tonken, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde her zamankinden fazla 4 milyon ton ekmeklik buğday stoku varken, un fabrikalarının son bir buçuk ayda un fiyatlarını 64 liradan 70-72 liraya çıkarmalarını spekülatif bir hareket olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Denizli Fırıncılar Odasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Balcı, un fiyatlarının son iki ayda yüzde 8-10 oranında artmasına anlam veremediklerini belirtti.

Türkiye'de buğday üretimi ve tüketimi karşılaştırıldığında yapılan artışın gerekli olmadığını ifade eden Balcı, konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ileteceklerini kaydetti.

Ekmek fiyatlarına yansıması

Artışın ekmek maliyetlerine hemen yansıtılmasını eleştiren Balcı, "Ülkemizin ekmeklik buğday tüketimi 19 milyon tonken Toprak Mahsulleri Ofisinde her zamankinden fazla 4 milyon ton ekmeklik buğday stoku varken, un fabrikalarının son bir buçuk ayda un fiyatlarını 64 liradan 70-72 liraya çıkarmalarını spekülatif bir hareket olarak değerlendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar hiçbir değişiklik olmadan bu yılı da tamamlamış oluruz." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı yeni bir düzenleme ile bundan sonra merdiven altında kesinlikle ekmek üretiminin yapılmayacağının altını çizen Balcı, "Merdiven altında kesinlikle üretim yapılması yasaklanacak. Belediye iş yeri açma ruhsatı yokken, Tarım İl Müdürlüklerinin vermiş olduğu kayıt numaraları bundan sonra verilmeyecek. Çünkü bu durum halk sağlığı açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda gelişigüzel merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretim yapılması çok tehlikeli. Bu tür işletmelerin bir saat dahi çalışmaması gerekiyor." diye konuştu.