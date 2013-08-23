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Sağlık

Meyve yemek damarları koruyor

Günde en az 2 meyve tüketmek damar genişlemesini ve damar yırtılmasını önlüyor

23 Ağustos 2013 15:38

İsveç'te bulunan Karolinska ve Uppsala üniversitelerinin ortak araştırmasının sonuçları açıklandı.
13 yıl önce başlayan ve 46-84 yaş aralığındaki 80 binden fazla kişinin sağlık durumlarının ve meyve-sebze tüketme alışlanlıklarının incelenmesiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre, günde en az 2 meyve (elma, armut, muz, portakal veya diğer turunçgillerden) tüketen kişilerde, anevrizma yani damarlarda genişleme ve yırtılma görülme riskinin, meyve tüketmeyenlere oranla yüzde 25 ila yüzde 43 daha az olduğu ortaya çıktı.
Araştırmada, meyve tüketmenin, sigara kullananlar üzerinde de olumlu etkileri olduğu belirlendi. Meyvelerdeki antioksidanların, sigaranın zararlarını azalttığı kaydedildi.
 

Anevrizma ölüme neden olabilir

 
Circulation dergisinde yayımlanan araştırmada, anevrizmaya etkisi bulunmasa da sebzelerin başka hastalıklara yakalanma riskini azalttığının görüldüğü belirtildi.
Aort denilen ana atar damarın karın kısmındaki bölümünde damar duvarındaki zayıflamış bölümden gelişen genişlemeye abdominal aort anevrizması (AAA) adı veriliyor. Yırtılma riskinin yüksek olduğu geniş anevrizmalar, acilen tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanan iç kanamalara neden oluyor.

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