Meyve ve sebze ambalaja giriyor; standart kap uygulaması geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, marketlerde satılan sebze ve meyvede standart kap uygulaması getireceklerini açıkladı. Tüfenkçi ayrıca taze sebze ve meyvenin soğuk zincir içinde tüketiciye ulaşmasını sağlayacaklarını, böylece 15 milyar liralık tasarruf elde edileceğini söyledi.

Market ve manavlarda taze meyve-sebze satışı yeni kurallara bağlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekim ayında hayata geçirmeye başlayacakları düzenlemeyle sebze ve meyvenin sunumuna standart getireceklerini açıkladı. Bu çerçevede ambalaj uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Tüfenkci, özellikle sebze ve meyvenin, diğer gıda ürünlerine kıyasla enflasyonu daha çok etkilediğini söyledi. Enflasyonu aşağı çekmek için bazı tedbirler alacaklarını belirten Tüfenci, şu ifadeleri kullandı:

“Bunları ekim ayı içinde uygulama koyacağız. Almış olduğumuz tedbirlerle, teşviki de beraberinde getirerek, ambalaj sektörüne bir alan açmış oluyoruz. Özellikle sebze ve meyvede standart kap uygulamalarını getirerek, buradaki sebze ve meyve ısrafını önleme noktasında önlemlerimizi alıyoruz”.

"Soğutuculu araçlarla taşınacak"

Sebze ve meyveye standart ambalaj getireceklerini belirten Tüfenkci “Taşımada soğuk zinciri getirerek, soğutuculu araçlarla taşınmasını sağlamak, soğuk depolarda bunları muhafaza etmek, özellikle marketlerde ve manavlarda da yine soğuk zincir içerisinde tüketiciye ulaştırarak, buzdolabına erişmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Meyve ve sebze sektöründe 100 milyar liralık bir ticaret olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Bunun yüzde 25’i çöpe gidiyor. Bunun yüzde 15’ini önlediğimiz takdirde, 15 milyar bu milletin cebinde kalacak” diye konuştu.