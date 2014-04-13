Meyve sinekleri, savaş uçakları gibi manevra yapabiliyor

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, Hızlı çekim yapan videolarda, bu sineklerin, ince kanat hareketleri ile saldırıdan kaçınmak için ani dönüşler yapabiliyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırma, sinek yakalamanın ya da ezmenin neden zor olduğunu açıklıyor.Washington Üniversitesi'nden Profesör Michael Dickinson, araştırmanın amaçlarından birinin, sineklerin görsel verileri nasıl işleme koyduğunu anlamak olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar, doğdukları andan itibaren savaş uçağı gibi uçabilen sineklerin, hızlı ve doğru hesaplamayla tehlikeden sakınabildiğini ifade ediyor. Bir tuz zerresi büyüklüğünde beyne sahip olan bu sineklerin bu işi nasıl yaptığı ise uzmanlarca "bir sır" olarak nitelendiriliyor.

Araştırmacılar özel bir cam kafeste tuttukları meyve sineklerinin uçuşunu hızlı kameralarla görüntüledi. Sinek yiyen bir hayvanın görüntüsü projektörle yansıtıldığında sineklerin nasıl yön değiştirildiği kaydedildi.

Profesör Dickinson, "Sineklerin hızlı manevralar için kanat çırpma biçimlerinde büyük değişiklikler gerektiği sanılabilir ama aslında farkedilmesi çok zor, çok küçük değişikliklerdir bunlar. Bu da sineklerin sinir sistemi ve kaslarının, hareketleri çok ince düzeyde kontrol edebildiğini gösteriyor" dedi.

Araştırmacılar, sineklerin tehlikeye karşı tepki gösterme hızı ve bunun karşısında kanat çırpma biçimlerindeki değişimin asgari oluşunun da şaşırtıcı olduğunu vurguluyor.

