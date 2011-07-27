Meyve McDonald's'ı sağlıklı yapacak mı?

T24 - McDonald’s, çocuk sağlığı savunucusu grupların baskısı ile çocuklar için servis ettiği Happy Meals menüsünün içeriğini değiştiriyor.



McDonald’s, ünlü Happy Meals menüsüne sebze ya da meyve eklemeyi ve patates kızartmasının porsiyonunu küçültmeyi planlıyor. Yeni menülerde eski menülere göre yarı yarıya daha az miktarda patates kızartması yer alacak. Bunun yanında sağlık tabağında mevsime ve iklim bölgesine bağlı olarak elma, havuç, ananas ve portakal dilimleri olacak. Böylece yeni menüler, ortalama yüzde 20 daha az kalori ile servis edilecek.



LA Times'ın haberine göre, Eylül'de McDonald’s ürünleri satan marketlerde başlayacak olan menü içeriğinin değişimi 2012 Nisan’ı ile ABD’deki 14 bin McDonald’s restoranında devam edecek.



Ünlü fast food zinciri, ilk olarak çocuk menüsündeki patates kızartmalarını menüden tamamen çıkarttıklarını ancak çocukların ve ebeveynlerinin bu duruma isyan ettiğini belirtti.

'Patates kızartmasız menü hayal kırıklığı'



ABD McDonald’s genel müdürü Jan Fields, McDonald’s’a gelen insanların kendi tercihlerini yapmak istediğini ve çocuk menüsünde patates kızartması olmasının onları isteği olduğunu, patates kızartmasız menünün müşterileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirtti.



Dünyanın en büyük restoran zincirlerinden McDonald’s çocuklara sunduğu yiyecekler ve onları pazarlama biçimiyle ilgili yoğun denetim altında tutuluyor. Değerlendirmeler, ülkedeki çocuklar arasındaki obezite oranı göz önünde bulundurularak çocuk menülerinde yer alan oyuncaklara dikkat çekiyor.



Geçtiğimiz yıl San Francisco ve Santa Clara’da, çocuk menülerindeki oyuncaklar, beslenme ile ilgili kriterlere uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Benzer yönetmelik New York’ta da uygunlanmaya başladı.