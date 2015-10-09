Meydan gazetesinden Digiturk sansürüne tepki: Herkes O'nu izleyecek!

Meydan gazetesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile 7 TV kanalını yayın platformundan kaldıran Digiturk'ün kararına, tüm TV kanallarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı bir montaj görselli manşetle tepki gösterdi. "Siz bilirsiniz" başlığıyla yayımlanan manşet haberde, "Herkes O'nu izleyecek" denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yapıldı.

Haberde, siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının karara ilişkin tepki açıklamalarına da yer verildi. Digiturk'un kararı sonrası birçok abonenin aboneliklerini iptal ettirmesine dikkat çekilen haberde, RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen'in şu açıklamaları yer aldı:

“Bir partinin lehine sonuç alma çabalarının yeni örneğidir. Bu bir suçtur. Bir yayın kuruluşunun platformlardan çıkarılıp çıkarılmayacağına RTÜK karar verir. Savcılık RTÜK’ün bu yetkisini kullanamaz. Platform bize sormadan karar veremez. Bu karara itiraz edilirse RTÜK konuyu değerlendirecektir."

Digiturk'ün yayından kaldırdığı kanallar şöyle:

Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV

Meydan gazetesinin bugünkü birinci sayfası şöyle: