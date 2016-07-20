Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdür gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma medyaya sıçradı. Polis, Meydan gazetesine baskın yaptı. Operasyon sırasında Meydan gazetesi çalışanları dışarı çıkarılara içeride inceleme ve aramalar gerçekleşti.

Soruşturma kapsamında Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez ve Sorumlu Yazı işleri Müdürü Gülizar Baki gözaltına alındı.

Gazetenin Genel Yayın Koordinatörü Yusuf Acar ise baskına sert tepki gösterdi. Acar, "Son sayımız olduğunu bilerek gazetemizi hazırlıyorduk. Zaten basım ve dağıtımda Doğan ve Sözcü artık bizle çalışmayacaklarini söylemişlerdi. Gözaltına alınma gerekçesi Meydan'ın dünkü 1. ve 6. Sayfalarında yer alan Fethullah Gülen'in uluslararası medyaya verdiği röportaj! Alınan bu karar son derece hukuksuz" dedi.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın başvurusunda yerinde görerek, Meydan Gazetesi'nin 20 Temmuz tarihli sayına el konulması ve gazetenin basımının durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı :

"Meydan Gazetesi'nin FETÖ terör örgütünün yayın organı gibi yayınlar yaptığı anlaşıldığından 5187 Basın Yasası'nın 25/2 fıkrası uyarınca 20 Temmuz tarihli nüshasına el konulmasına,

Adı geçen Meydan isimli gazetenin 20 Temmuz tarihi itibariyle, basımının, yayımının ve dağıtımının

sorutturmanın selamati açısından toplumun yaşadığı hassas durum infial oluşma ihtimali gözetilerek durdurulmasına"