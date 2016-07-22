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15 Temmuz Darbe Girişimi

Meydan Gazetesi binası mühürlendi

Meydan Gazetesi'nin binasında arama yapan polis, çeşitli dokümanları incelemek üzere emniyete götürdü

22 Temmuz 2016 00:03

Meydan Yayın ve Gazetecilik A.Ş.'nin Şirinevler'de bulunan merkezinde polis arama yaptı. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de gazetenin kapısını mühürledi.

DHA'nın haberine göre; saat 17.00 sıralarında Şirinevler'deki Aker İş Merkezi'ne gelen polis ekipleri, 5. katta bulunan Meydan Yayın ve Gazetecilik A.Ş.'de arama yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından polis, buradaki çeşitli dokümanları delil torbasına koyarak detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

Polis ekipleri arama çalışmaları tamamlamasının ardından, Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de gazetenin kapısını mühürledi.

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