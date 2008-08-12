Meyandan gelen sağlık

Çukurova'da bunaltıcı hava sıcaklığı nedeniyle yörede yaşayanlar tarafından yaz aylarında bol miktarda tüketilen ve "aşlama" olarak da adlandırılan meyan şerbeti, serinletici özellikleri ve sağlığa yararıyla biliniyor.



Türkiye'de Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak, özellikle akarsu kıyılarında yetişen meyan bitkisinin köklerinden yapılan meyan şerbeti, Osmanlı döneminden bu yana bilinen ve tüketilen bir içecek.



Meyan şerbeti bugün de, Çukurova'daki kentlerde hemen her köşe başında, evlerinde hazırladıkları meyan şerbetini sırtlarında taşıdıkları özel güğümlerde soğuk şekilde satan gezgin satıcılar sayesinde, Çukurovalıların serinleme ihtiyacını gideriyor.



Tüm dünyada popüler olan kolalı içeceklerin ana maddelerinden birini de meyan kökü oluşturuyor.



İlgi arttı



Meyan kökü bitkisi son dönemde beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda yeniden popülerliğini kazanmaya başladı.



Adana'da uzun yıllardır aktarlık yapan Sadık Değişmez, televizyon kanallarındaki sağlık programlarına katılan ünlülerin beslenme uzmanlarının sık sık meyan kökünü önermelerinin kilogramı 5 YTL'den satılan meyan köküne ilgiyi arttığını söyledi.



Yaklaşık bir avuç meyan kökünün, bir sürahi suya konulup, ara sıra çalkalanarak 2-3 saat bekletildikten sonra içime hazır hale geldiğini kaydeden Değişmez, "Çay gibi demlenen meyan kökü, süzülüp buzdolabına kaldırıldıktan sonra, akşama kadar 3-5 kez 1 su bardağı içilir. Bir kilogram meyan kökü ile sürahiler dolusu sağlıklı içecek hazırlanabilir. Yöre insanının yıllarca serinleme kaynağı olan bu bitkiyi yurt geneline taşımak bizim için de mutluluk verici" dedi.



Beslenme uzmanları, meyan kökünün, serinletmekle kalmayıp idrar yollarındaki kum ve taşı eriterek attığını, böbreklere, karaciğere iyi geldiğini, farenjitin iyileşmesine ve ses kısıklığının giderilmesine yardımcı olduğunu ve kanı temizlediğini belirtiyorlar.

