Mevsimine göre estetik operasyonları

İSTANBUL,(DHA)- ESTETİK ameliyatı olmaya karar veren kişilerin, öncelikle geniş kapsamlı bir araştırma yapmaları gerektiğini belirtenEstetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Caner Kaçmaz, doktor seçimi, ameliyat süreci, ameliyat öncesi ve sonrası gibi önemli konuları bilmenin her zaman faydalı olduğunu ve estetik ameliyatlar için sonbahar ve kış döneminin seçilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

İnsanlar genelde estetik ameliyatları, beğenmedikleri ve kendilerini mutsuz eden bölgelerini değiştirmek için oluyor. Mevsimine göre yapılan estetik operasyonlara ilişkin açıklama yapan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Caner Kaçmaz, sonbaharın gelmesi ve güneş ışınlarının etkisini azaltmasıyla birlikte estetik müdahalelerin daha sık olduğunu bildirdi. Bu dönemlerde özellikle yüz bölgesine yapılan müdahalelerin artığını dile getiren Kaçmaz, \"Bu operasyonlar arasında yüzdeki lekeler ve kırışıklıklar için yapılan müdahaleler, göz kapağı estetiği, yağ enjeksiyonları, burun estetiği ve yüz germe işlemleri yer almaktadır’’ dedi

\"KIŞIN YAPILAN ESTETİK AMELİYATI DAHA SAĞLIKLI\"

Estetik ameliyatları sayesinde hastaların daha özgüvenli hissettiğini ve güven sorunu olmadan, günlük yaşamlarında ve özel hayatlarında daha mutlu ve sağlıklı hissedebileceklerini anlatan Op. Dr. Kaçmaz, kış aylarında estetik operasyonların daha verimli ve daha sağlıklı olacağını ifade ederek, özellikle yüz bölgesine yapılacak müdahalelerde cildin güneş ışınlarından ve sıcaktan etkilenmemesi adına kış aylarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

\"ESTETİK AMELİYATI İÇİN SONBAHAR VE KIŞ DÖNEMİ DAHA UYGUN\"

Genelde estetik operasyonlar için insanların yaz döneminin gelmesini beklediklerini, ancak yüz bölgesini içeren estetik müdahaleler ve yüz dışındaki çoğu operasyon için sonbahar ve kış döneminin daha uygun olacağını vurgulayan Op. Dr. Kaçmaz, \"Yüz bölgesindeki leke ve kırışıklıklar için yapılan cilt soyma işlemleri ile estetik operasyonlardan sonra ciltteki aşırı duyarlılık nedeniyle güneş ışınlarından 2-3 ay süre ile korunmak gerekecektir. Ayrıca kışın yapılan operasyonlardan sonra ödem oluşumu yaz dönemine göre daha az olmaktadır.Sadece yüz bölgesi için değil, diğer bölgeleri içeren operasyonlarda da kış döneminde yapıldığında ödem daha az olacak ve yaz dönemine kadar da iyileşme için yeterli süre geçeceğinden kişi yaza daha motive bir şekilde girecektir\" diye konuştu.

Karın germe, liposuction gibi operasyonlardan sonra hastanın giymek zorunda olduğu korse benzeri kıyafetlerin yaz döneminde sıcaklardan kaynaklı olarak hastaları zorlayabileceğini kaydeden Op. Dr. Kaçmaz, \"Yine kombine operasyonlar denen aynı seansta birden fazla bölgeye müdahale edilen durumlarda, yaz döneminde metabolizma çok daha fazla zorlandığından dolayı hastanın genel durumu bozulabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı estetik operasyonlar için en iyi dönem aslında sonbahar-kış aylarıdır\" diyerek sözlerini tamamladı.

(FOTOĞRAF)