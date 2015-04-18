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Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Nisan öncesi ABD’ye gidiyor

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan mesajı öncesine denk gelen ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşecek

18 Nisan 2015 18:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, ABD Başkanı Obama'nın 24 Nisan mesajı öncesine denk gelen ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşecek. Gündem 1915 olayları dışında Irak, Suriye, terörle mücadele ve enerji işbirliği olacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye, Irak, DAEŞ'le mücadelede işbirliğinin bütün boyutları ile Ukrayna, Libya ve Yemen başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler, ayrıca Kıbrıs, 1915 olayları, terörle mücadele ile enerji güvenliği gibi kritik konuların ele alınması beklenmektedir" denildi.

 

24 Nisan mesajı öncesi ziyaret

 

Dışişleri Bakanlığı bölgesel konulara ağırlık verileceğine dair açıklama yapsa da ziyaret ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan'da yayınlayacağı soykırıma ilişkin geleneksel başkanlık bildirisi öncesine denk gelmesi açısından önemli. Görüşmelerin ana gündemini Ermeni soykırımı iddiaları oluşturacak. Türkiye'nin ABD'ye, bildiride soykırım ifadesinin geçmesi halinde ikili ilişkilerin olumsuz etkilenebileceği mesajını iletmesi bekleniyor.

AA'nın haberine göre, Çavuşoğlu'nun bu hassasiyeti hem Dışişleri Bakanı Kerry'ye hem de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'la görüşmede ele alması planlanıyor.

AB Bakanı Volkan Bozkır, Obama'nın Ermeni soykırımı tartışmalarıyla ilgili olarak 24 Nisan'da yapacağı konuşmaya ilişkin öngörüsünü, "Ben ümit ediyorum ki, ABD gibi dünyanın süper gücü bütün dünyanın sorunlarıyla ilgili önemli aşamalar kaydedilecek bir ortamda Türkiye gibi bir ülkeyi kıracak bir ifade kullanmayacaktır" sözleriyle paylaştı.

ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915'teki olayların yıldönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan günü ile ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, büyük felâket anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. Obama, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden birinde can verenleri onurlandırıyoruz. 99 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1,5 milyon Ermeni'nin katledildiğini ya da ölüm yürüyüşüne zorlandığını" belirtmişti.

 

Türk toplumu temsilcileriyle de görüşülecek

 

Üç günlük ziyaret sırasında Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu ayrıca Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu'nun eş başkanları tarafından düzenlenen toplantıda konuşacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'daki bazı düşünce kuruluşlarının yöneticileri ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılacak, Türk ve Müslüman toplumu temsilcilerini de kabul edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi'ni ziyaret edeceği, düşünce kuruluşu yöneticileri ve Amerikalı kanaat önderleriyle görüşeceği de duyuruldu.

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