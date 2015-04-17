AP Başkanı: Ermeni tasarısı benim olmadığım bir oturumda kabul edildi, tepkileri anlıyorum

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı. Telefon görüşmesinde, 1915 olaylarına ilişkin dünkü AP kararının Türkiye-AB ilişkilerine zarar verebileceği gibi, Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşıya varılmasına dönük çabaları da olumsuz etkileyebileceğini vurguladığı, Türkiye'nin AP'nin kararını reddettiğini bildirdiği öğrenildi. Schulz ise 1915 olaylarına ilişkin dünkü AP kararının kendisinin bulunmadığı bir oturumda kabul edildiğini, şahsen Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımını bildiğini ve gösterilen tepkiyi anladığını ifade etti.



Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AP Başkanı Schulz, bugün Başbakan Davutoğlu'nu telefonla aradı.



Schulz görüşmede, 1915 olaylarına ilişkin dünkü AP kararının kendisinin bulunmadığı bir oturumda kabul edildiğini, şahsen Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımını bildiğini ve gösterilen tepkiyi anladığını ifade etti.



Türkiye'nin AP kararına ilişkin tepkisini kuvvetli ifadelerle Schulz'a ileten Davutoğlu ise tarihi siyasi amaçlarla çarpıtmaya çalışan çevrelerin bu girişiminin, Türkiye-AB ilişkilerine zarar verebileceği gibi, Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşıya varılmasına dönük çabaları da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin AP'nin kararını reddettiğini bildirdi.



Davutoğlu, Avrupalı ortakların Türkiye-Ermenistan ilişkilerine katkıda bulunmak konusunda samimi olmaları halinde, Ermenistan ve diasporaya Türkiye ile diyaloğa girme çağrısında bulunmaları gerektiğini belirterek, Ermenistan'a 1915 olaylarının nesnel biçimde incelenmesine yönelik ortak tarih komisyonu kurulması için yapılan önerinin olumlu karşılık bulmadığını, gerçeklerin araştırılması ve adil bir hafıza temelinde uzlaşıya varılmasının ancak karşılıklı çabaların teşvikiyle mümkün olabileceğini kaydetti.



Başbakan Davutoğlu ayrıca, Avrupa ve yakın çevresindeki siyasi krizler karşısında Türkiye ile Avrupa kurumları arasındaki işbirliğinin en yüksek seviyede olması gereken bir dönemde, AP'nin aldığı bu mesnetsiz kararın zarar vereceğini vurguladı.