Mevlana vuslata erişinin 744’üncü yılında Kâğıthane’de anıldı

İSTANBUL, (DHA) - KÂĞITHANE Belediyesi ölümünün 744’üncü yılında Mevlana’yı andı. Mevlana’nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen tasavvuf konseri ve sema gösterisi Kâğıthaneli vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden olan Emre Ermiş’in sahne aldığı geceye vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Hz. Mevlana ve Yunus Emre gibi tasavvufun önemli isimlerinin şiirlerinin bestelendiği şarkıları da seslendiren Ermiş, Kâğıthanelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık bir saat süren konserin ardından sema gösterisi ile devam eden gecede sahne alan semazenler güzel görüntüler oluşturdu. Hz. Mevlana’nın sözleri ve hayatından kesitlerin de zaman zaman seyirciyle paylaşıldığı gece Kur-an Tilaveti ile birlikte sona erdi.

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