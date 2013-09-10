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Ekonomi

Mevduat sahipleri birikimlerini Türk Lirası'ndan dövize kaydırıyor

Dövizdeki artış ve ekonomideki belirsizlik ihtimali, mevduat sahiplerinin birikimlerini TL’den dövize kaydırmasına neden oldu

10 Eylül 2013 14:41

 

Amerikan Merkez Bankası FED’in tahvil alımını durdurma sinyali vermesiyle dövizde devam eden yükseliş ve ekonomide artan belirsizlikler yurttaşların tasarruf davranışına da yansıdı. Mevduat sahiplerinin birikimlerini TL'den yabancı paraya kaydırma eğilimi dikkati çekmeye başladı.

Merkez Bankası verilerine göre Ağustos ayında TL mevduat hacmi 3.4 milyar TL küçülerek 553.4 milyar liraya gerilerken, yabancı para mevduat 5.6 milyar dolarlık bir artışla 127.8 milyar dolara yükseldi. Kurdaki yükselişle birlikte döviz mevduatının TL cinsinden tutarında bir ayda yüzde 11.4 oranında 26.8 milyar lira tutarında artış yaşandı.

Dünya gazetesinden Naki Bakır’ın haberine göre, Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerinin aleyhe dönmeye başlamasıyla ortaya çıkan yeni süreçte dövizde hızlı yükselişin miladı kabul edilen Mayıs sonu baz alındığında ise aradan geçen üç aylık dönemde TL mevduatlardaki artış yüzde 2.2'de kaldı. Bu dönemde dolar cinsinden yüzde 5.6 artan yabancı para mevduatın TL karşılığındaki büyüme ise yüzde 16.3 oldu. Üç ayda TL mevduat 11.7 milyar lira, döviz mevduatının TL karşılığı ise 36.8 milyar lira arttı. Yabancı para mevduatın TL karşılığının Mayıs sonunda yüzde 41.7 olan TL mevduata oranı, Ağustos sonunda yüzde 47.5'e yükseldi. 

 

Eğilim artıyor

 

Mayıs ayında 15 milyar liralık büyümeyle 541.7 milyar TL'ye ulaşan TL mevduat, Haziran sonunda 552.3 milyar liraya yükselirken, aylık net artış 10.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. TL mevduatta aylık net artış Temmuz ayında ise 4.5 milyar liraya geriledi. Temmuz'daki bu artışla 556.8 milyar lira olan TL mevduat, Ağustos ayında ise 3.4 milyar lira ile düşüşe geçti ve 553.4 milyar liraya geriledi.

Buna karşılık yabancı para mevduat Haziran'da 3.4 milyar dolarlık azalışla 117.6 milyar dolara indikten sonra, son iki ayda 11.1 milyar dolar artarak 127.8 milyar dolara ulaştı. Döviz mevduatının Türk parası karşılığı ise kurlardaki yükseliş paralelinde çok daha hızlı büyüdü. Yabancı para üzerinden açılmış mevduat hesaplarının TL cinsinden karşılığında Haziran 1 milyar liranın altında kalan artış, Temmuz ayında 9.2 milyar, Ağustos'ta ise 26.8 milyar lirayı buldu. Mayıs sonunda 225.9 milyar lira olan yabancı para mevduatın TL karşılığı Haziran sonunda 227 milyar,  Temmuz sonunda 235.8 milyar ve Ağustos sonunda 262.7 milyar TL'ye ulaştı.

 

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