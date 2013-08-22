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Ekonomi

FED tutanakları ardından dolarda tarihi zirve: 1.98

Dolar/TL 1.9870'e kadar yükseldikten sonra 1.98 TL seviyelerinde dengeli görünüyor. Dolar dün akşam kapanışta 1.9730 TL düzeyindeydi

22 Ağustos 2013 12:33

Dolar dün açıklanan FED tutanaklarının ardından bu sabah 1.9870 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Amerikan Merkez Bankası FED'in 30-31 Temmuz tarihleri arasında yaptığı açık piyasa komitesi toplantı tutanakları kamuoyuyla paylaşıldı. FED'in tutanaklarında, tahvil alım programın ne zaman sonlandırılacağına dair net  bir  açıklama çıkmadı. Ekonominin düzelmeye doğru gitmesi durumunda piyasalarda FED'in Eylül'den itibaren tahvil alımlarında indirime gitmeye başlaması bekleniyor.
     
FED'in uzun zamandır sürdürdüğü aylık 85 milyar dolarlık varlık alımı programını ne zaman sonlandıracağı konusunda piyasalar bir işaret bekliyordu. Ancak tutanaklarda, alımların tam olarak ne zaman azaltılmaya başlanacağı yönünde bir işaret çıkmadı.
 
Yıl sonunda FED alımlarında azaltma politikasının hayata geçirilmesi halinde, ekonomik veriler de göz önünde bulundurularak alımların 2014 ortasından itibaren tamamen sonlandırılması uzmanlar tarafından öngörülüyor. Açıklamalarda net bir tarih belli edilmezken, uzmanlar, tutanaklardan yola çıkarak, FED üyelerinin tahvil alım programının ne zaman başlatılacağı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu düşüncesini taşıyor. FED üyelerinin tarih konusunda kararsız kalmasında en büyük etkenler arasında, ekonomik verilerin karmaşıklığı da gösteriliyor.

 

Dolar yükseliyor

 

Dün gece açıklanan son faiz toplantısına ilişkin tutanakların tahvil alım programının Eylül ayından itibaren azaltacağına yönelik yatırımcılardaki endişeleri gidermemesiyle kur ve sepet Asya piyasasındaki işlemlerde tarihi zirveyi gördü.

Dolar/TL 1.9870'e kadar yükseldikten sonra 1.98 TL seviyelerinde dengeli görünüyor. Dolar dün akşam kapanışta 1.9730 TL düzeyindeydi.

Sepet bazında TL ise yine tarihi zirve olan 2.3181'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 2.3085-2.3095 bandına geriledi.

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