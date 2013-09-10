FED'in kritik tahvil kararını Suriye operasyonu değiştirebilir

Her ay piyasaya 85 milyar dolar veren Amerikan Merkez Bankası FED’in musluğu kısıp kısmayacağı 18 Eylül’de belli olacak. Uzmanlara göre Bernanke’yi vazgeçirecek tek konu Suriye’ye düzenlenecek olası bir operasyon.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomileri yakından ilgilendiren ABD’nin tahvil alım kararına sayılı günler kaldı. 17-18 Eylül’de yapılacak FED’in Açık Piyasa Komitesi toplantısında, bankanın tahvil alımlarının yavaşlatılması konusunda somut bir karar alması beklenirken, bunun önündeki tek büyük engel ise Suriye’deki karışıklık.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, çok yakın bir gelecekte Suriye’ye düzenlenmesi beklenen olası bir askeri müdahalenin FED’in bu kararını erteletebileceği konuşuluyor.

Bu da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir haber. Yaz aylarının başından bu yana bu endişeyle gelişmekte olan ülkelerini yerel para birimleri önemli ölçüde değer kaybetti. Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye bu düşüşte önemli yara aldı.

‘Toplantıya bomba düşecek’

İsviçreli Credit Suisse’in tahminlerine göre ise Suriye’deki gelişmelerin FED’in kararını etkilemesi çok kolay olmayacak. Bankanın tahminine göre sadece 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantı sırasında düzenlenecek bir bombardıman FED’in kararını gözden geçirmesine sağlayabilir.

Dolar 2.02’ye indi borsa yüzde 3.7’ye çıktı

Geçen haftanın son işlem gününde TL’de başlayan değer kazancı Merkez Bankası’nın ek sıkılaştırma uygulamasının da desteğiyle dün devam etti. Dolardaki düşüş borsa performansını da etkiledi. BIST 100 günü yüzde 3.65 primle kapattı. Gün sonunda dolar 2.0280’e euro da 2.6850’ye geriledi.

20 milyar dolar ilk etapta yeterli

FED piyasadan ayda toplam 85 milyar dolarlık alım gerçekleştiriyor. Bunun 45 milyar doları hazine tahvili, 40 milyar doları ise mortgage senetleri. Credit Suisse’e göre Fed ilk etapta bu alımları 20 milyar dolar azaltacak. Yani Fed piyasaya her ay 20 milyar dolar daha az para verecek.