T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FED'in kritik tahvil kararını Suriye operasyonu değiştirebilir

Amerikan Merkez Bankası FED’in Türkiye’yi de yakından ilgilendiren tahvil alımıyla ilgili kararının olası Suriye operasyonuna göre belirlenebileceği öne sürüldü

10 Eylül 2013 12:59

Her ay piyasaya 85 milyar dolar veren Amerikan Merkez Bankası FED’in musluğu kısıp kısmayacağı 18 Eylül’de belli olacak. Uzmanlara göre Bernanke’yi vazgeçirecek tek konu Suriye’ye düzenlenecek olası bir operasyon.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomileri yakından ilgilendiren ABD’nin tahvil alım kararına sayılı günler kaldı. 17-18 Eylül’de yapılacak FED’in Açık Piyasa Komitesi toplantısında, bankanın tahvil alımlarının yavaşlatılması konusunda somut bir karar alması beklenirken, bunun önündeki tek büyük engel ise Suriye’deki karışıklık.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, çok yakın bir gelecekte Suriye’ye düzenlenmesi beklenen olası bir askeri müdahalenin FED’in bu kararını erteletebileceği konuşuluyor.

Bu da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir haber. Yaz aylarının başından bu yana bu endişeyle gelişmekte olan ülkelerini yerel para birimleri önemli ölçüde değer kaybetti. Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye bu düşüşte önemli yara aldı. 

 

‘Toplantıya bomba düşecek’

 

İsviçreli Credit Suisse’in tahminlerine göre ise Suriye’deki gelişmelerin FED’in kararını etkilemesi çok kolay olmayacak. Bankanın tahminine göre sadece 17-18 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantı sırasında düzenlenecek bir bombardıman FED’in kararını gözden geçirmesine sağlayabilir.

 

Dolar 2.02’ye indi borsa yüzde 3.7’ye çıktı

 

Geçen haftanın son işlem gününde TL’de başlayan değer kazancı Merkez Bankası’nın ek sıkılaştırma uygulamasının da desteğiyle dün devam etti. Dolardaki düşüş borsa performansını da etkiledi. BIST 100 günü yüzde 3.65 primle kapattı. Gün sonunda dolar 2.0280’e euro da 2.6850’ye geriledi.

 

20 milyar dolar ilk etapta yeterli

 

FED piyasadan ayda toplam 85 milyar dolarlık alım gerçekleştiriyor. Bunun 45 milyar doları hazine tahvili, 40 milyar doları ise mortgage senetleri. Credit Suisse’e göre Fed ilk etapta bu alımları 20 milyar dolar azaltacak. Yani Fed piyasaya her ay 20 milyar dolar daha az para verecek.

 

ETİKETLER

fedben bernankesuriyetürkiyeoperasyontahvilekonomik krizhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24