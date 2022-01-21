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Metropoll: Seçmenin yüzde 75'i seçimlerde fazla oy kullanmayı engellemek için parmak boyası uygulamasına geçmek istiyor

AKP'li seçmenin yüzde 66'sı; CHP seçmeninin yüzde 79'u "Evet kullanılmalı" dedi

21 Ocak 2022 14:58

Metropoll Araştırma, "Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022: Seçimlerde Parmak Boyası" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, seçmenlerin yüzde 75'i seçimlerde parmak boyası uygulamasının olmasını istiyor.

Araştırmada yöneltilen "Seçimlerde oy kullananların ikinci kez oy kullanmaması için parmak boyası uygulamasına geçilmeli mi?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Evet geçilmelidir: 75.3

Hayır gerekli değil: 20.3

Bilmiyorum: 4.4

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Metropoll Araştırmaparmak boyasıseçimler
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