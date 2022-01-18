Emin Çölaşan: Muhalefet partileri bu parmak boyası olayını ülke gündemine niçin taşımıyor?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, seçim güvenliğine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında muhalefet partilerine seslendi, “Bu parmak boyası olayını ülke gündemine niçin taşımıyorsunuz?” diye sordu.

“Seçmen kütükleri artık tümüyle iktidarın elinde. Bunları düzenleme görevi daha önce Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisindeydi” hatırlatması yapan Çölaşan, yıllar önce seçimlerde kullanılan parmak boyalarının hileyi önlemek için yeniden gündeme gelmesi gerektiğini savundu. “Bu iki uygulama AKP iktidarının işine gelmedi!..” diyen Çölaşan, şunları kaydetti:

“Meydan artık boş!.. Onlara kaldı. -Seçmen kütükleri YSK'dan alınıp İçişleri Bakanlığına devredildi. -Parmak boyası kaldırıldı. Seçmen kütüklerinin yeniden düzenlenmesi belki epeyce zaman alır da burada akla gelen çok önemli bir soru var: Muhalefet partileri bu parmak boyası olayını ülke gündemine niçin taşımıyor? Bunun açık bir hile kapısı olduğunu millete niçin anlatmıyor?

Parmak boyası yeniden kullanıma sokulmadığı sürece önümüzdeki seçimler (hem Meclis, hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri) her türlü hileye açık olacaktır. Oysa bunu önlemek iktidar açısından gayet kolay ve basittir… İki satırlık bir yasa çıkarmak… Ya da sorunu bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle halledivermek. Ama yapamazlar çünkü işlerine gelmez.”

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