Metropoll: MHP seçmeninin yüzde 40'ı, Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünen kesim yüzde 71 iken, iyiye gittiğini düşünenler yüzde 22 oranında.

Metropoll Araştırma, mart ayında yaptığı ankette seçmene "Türkiye iyiye doğru mu gidiyor yoksa kötüye doğru mu gidiyor" diye sordu.

Katılımcıların yüzde 22,1'i Türkiye'nin iyiye gittiğini savunurken, yüzde 70,8'i ise kötüye gittiğini savundu.

Partilerin tabanlarına bakıldığında ise "Kötüye gidiyor" diyen AKP seçmeni oranı yüzde 32,5; MHP seçmeni oranı da yüzde 40 oldu.