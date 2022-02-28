Metropoll: Kararsız ve protesto oylarların toplamı yüzde 20

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; "bu pazar milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı yüzde 32,9; CHP'nin oy oranı yüzde 26,7 oluyor. Kararsız ve protesto eden seçmen oranı yüzde 20,4 iken, "cevap yok" diyen seçmen oranı ise yüzde 4, 7 oldu.

Metropoll Araştırma, 12-17 Şubat arasında 1535 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, kararsız seçmen, presto oy atacak seçmen ve "cevap yok" diyen seçmenin oranındaki yükseklik dikkat çekti.

AKP, yüzde 25,1'e denk gelen bu üç grup dağıtılmadan önce yüzde 24,6; dağıtıldıktan sonra yüzde 26,3 oy aldı.

Karasızlar dağıtılmadan önce oy oranı yüzde 20 olan CHP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 26,7 oldu.

İyi Parti'nin oy oranının kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 13, HDP'nin oy oranının da yüzde 12,6 olduğu görüldü.

MHP, yüzde 6,4 ile baraj altında kaldı. DEVA Partisi yüzde 3,1 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 2,4, Memleket Partisi yüzde 1,1 oy aldı.

Kararsız ve protesto oy atacakların oranı