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Yaşam

Metropoll: Kadınların en önemli sorunu maruz kaldıkları şiddet

Kadınların en önemli sorununun şiddet olduğunu düşünen seçmen oranı yüzde 31 oldu

04 Nisan 2022 13:33

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; Türkiye'de kadınların en önemli sorunu olarak şiddet öne çıktı.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinde, halka kadınların en önemli sorununu sordu. 

Ankete katılanların yüzde 31,4'ü "şiddet" dedi. "Eğitimsizlik" diyenlerin oranı yüzde 12 olurken, kadın-erkek eşitsizliği diyenlerin oranı da yüzde 6,2 oldu. Eşitsizliği; işsizlik, aile baskısı, sokakta bası ve taciz, çevre baskısı izledi. 

İşsizlik, aile baskısı, taciz, çevre baskısı gibi başka sorunlarında yer aldığı araştırmada "hepsi" cevabını verenlerin oranı  yüzde 29,5 oldu.

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