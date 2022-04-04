Metropoll: Kadınların en önemli sorunu maruz kaldıkları şiddet

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; Türkiye'de kadınların en önemli sorunu olarak şiddet öne çıktı.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinde, halka kadınların en önemli sorununu sordu.

Ankete katılanların yüzde 31,4'ü "şiddet" dedi. "Eğitimsizlik" diyenlerin oranı yüzde 12 olurken, kadın-erkek eşitsizliği diyenlerin oranı da yüzde 6,2 oldu. Eşitsizliği; işsizlik, aile baskısı, sokakta bası ve taciz, çevre baskısı izledi.

İşsizlik, aile baskısı, taciz, çevre baskısı gibi başka sorunlarında yer aldığı araştırmada "hepsi" cevabını verenlerin oranı yüzde 29,5 oldu.