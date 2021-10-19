Metropoll'den 'en beğenilen siyasiler' anketi: 3 isim, Erdoğan'ı geride bıraktı

Metropoll araştırmanın verilerine göre eylül ayında en popüler lider yüzde 56’yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olurken onu yüzde 47’yle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ise yüzde 41’le dördüncü oldu.

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.