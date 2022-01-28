Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar: Aralık ayına göre AKP’nin oyu yaklaşık 2, CHP’nin 1 puan artmış

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar, Ocak 2022 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda partilerin oy desteklerini açıkladı. Sencar, aralık ayına göre AKP’nin yaklaşık 2 puan, CHP de 1 puan arttığına dikkati çekti.

Sencar’ın aktardığı “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızların oyları dağıtılmadan AKP yüzde 26,3; CHP yüzde 22; İyi Parti yüzde 10,3; HDP yüzde 9; MHP yüzde 4,5; DEVA Partisi yüzde 2; diğer partiler yüzde 3,3 oranında oy alıyor.

Kararsızların oyları dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüğzde 34’e; CHP’nin 28,4’e; İyi Parti’nin yüzde 23,3’e; HDP’nin yüzde 11,6’ya; MHP’nin yüzde 5,9’a; DEVA Partisi’nin ise yüzde 2,6’ya yükseldiği görüldü.

Metropoll, kararsız veya cevapsız seçmene “Mevcut partiler arasından birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz?” diye sordu. Bu oranlarla birlikte, kararsızlar dağıtılınca, partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 35,1

CHP: Yüzde: 28,2

İyi Parti: Yüzde 13

HDP: Yüzde 11,1

MHP: Yüzde 5,8

DEVA: Yüzde 2,5

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