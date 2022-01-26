Metropoll: Seçmenin yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak veya okumak istiyor

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Prof. Özer Sencar, vatandaşların yurt dışında yaşamak veya okumak isteyip istemedikleri doğrultusunda yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre; seçmenin yüzde 53’ü yurt dışında yaşamak istediğini söyledi. Yüzde 45’lik kesim ise yurt dışında yaşamayı veya okumayı istemediğini ifade etti.

AKP seçmeninin yüzde 21,4’ü “evet isterim, yüzde 77,4’ü “hayır istemem” dedi.

CHP seçmeninin yüzde 76,1’, “evet isterim, yüzde 21,4’ü “hayır istemem” dedi.

İyi Parti seçmeninin yüzde 57,1’i “evet isterim, yüzde 41,1’i “hayır istemem” dedi.

HDP seçmeninin yüzde 82,3’ü “evet isterim, yüzde 15’i “hayır istemem” dedi.

MHP seçmeninin yüzde 29,7’si “evet isterim, yüzde 67,6’sı “hayır istemem” dedi.

Diğer partilerin oy dağılımı aşağıdaki gibi: