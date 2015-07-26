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Politika

MetroPOLL Araştırma Merkezi Başkanı Sencar: Operasyonlardaki hedef, MHP'ye giden oylar!

'PKK'nın karşı saldırıları HDP'yi de zora sokacaktır'

26 Temmuz 2015 23:37

MetroPOLL Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Özer Sencar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sencar, IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonlar ile muhtemel bir erken seçimde MHP'ye giden oyların geri alınmak istendiğinin hedeflendiğini savundu. Sencar ayrıca PKK'nın karşı saldırıları ile HDP'yi de zora sokacağını ifade etti.


Sencar'ın tweetleri şöyle:

1. Dünkü sınır olayı üzerine Ankara Işid'e karşı beklenenden daha hızlı ve daha sert tavır almaya başladı.

2. Türkiye'nin Işid'e karşı ABD'nin yönettiği koalisyonda yer alması ve Suriye'deki Işid hedeflerini ABD uçaklarının vurması için

3. İncirlik üssünü açması Işid'in ülke içindeki saldırı riskini aniden ve büyük oranda artırdı

4. Buna karşı tedbir olarak birçok şehirde 300 civarında Işid militanı/sempatizanı tutuklandı.

5. Bir süredir kısmen sıkılaştırılmaya başlayan sınır kontrolleri çok daha yoğunlaşacak ve Işid'e gösterilen  sınır müsamahası bitecek.

6. ABD ile varılan anlaşma ile Türkiye Işid'le mücadeli çin Esad yönetimi konusundaki isteklerinden vaz geçtiği anlaşılıyor

7. Türkiye, Suriye topraklarına ve hava sahasına girme hedef ve planlarından vazgeçtiği anlaşılıyor. Halkın %68'i  de bu politikadan yanadır

8. Hükümet önemli bir karar daha aldı ve İşid ile PKK'ya eş zamanlı olarak operasyonlara başladı. Bu erken seçimi dikkate alan bu karardır.

9. Bu kararlarla halk nezdinde Hükümetin İşid ve PKK'ya müsamaha gösterdiği şeklindeki algı yıkılmaya çalışılıyor.

10. Böylece Özellikle MHP'ye giden oyların geri alınması hedefleniyor. PKK'da, karşı operasyonları ile HDP'yi kamuoyunda zora sokacaktır.

11. Bu politikalar muhalefeti epey zorlayacak anlaşılan. Bakalım onların karşı politikaları ne olacak. Yaşayıp göreceğiz.
 

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