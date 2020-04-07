Metropoll anketinde dikkat çeken sonuç; sadece iki parti barajı geçebiliyor

Metropoll araştırma şirketi, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının mart ayı sonuçları yayımlandı.

Araştırmaya göre; 'Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunda AKP 33,7; CHP ise 17,7 oy aldı. Bu iki parti haricinde diğerler partiler baraj altında kaldı.

Ankete göre HDP 7,5; MHP, 7,1; İyi Parti 6,4 oranında oy alıyor. Ali Babacan Genel Başkanı olduğu Deva Partisi yüzde 1,1 oy alırken, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi ise 0,9 oranında oy alıyor.

Kararsız olanların ve protesto edenlerin toplamı ise yüzde 16,7'lik kesimden oluşuyor.

Öte yandan, Şubat ayında yapılan ankete göre muhalefet partilerindeki oy oranlarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşün en olası sebebini şirket, "muhalefet seçmenlerinin değişik kaygılarla telefon ile yapılan ankette daha çok çekimser kalması" olarak açıklıyor.