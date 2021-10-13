Metropoll anketi: Seçmenin yarısından fazlası, AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini düşünüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, AKP'nin gelecek seçimi kazanarak iktidarını sürdüreceğini düşünenlerin oranı yüzde 38 olurken, seçmenin yüzde 54'ü ise AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini düşünüyor.

Metropoll Araştırma'nın eylül ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinde, katılımcılara, "AK Parti'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini mi, yoksa iktidarını sürdüreceğini mi düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 53,7'si, AKP'nin iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini savundu. Fikri olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 8,5 oldu.

Parti bazında incelendiğinde ise, 2018'de AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 66'sı partisinin iktidarını sürdüreceğini söylerken, yüzde 26'sı iktidardan düşeceğini savundu.