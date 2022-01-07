Metropoll anketi: Kararsız seçmenin Erdoğan'a bakışı nasıl?

Metropoll Araştırma’nın verilerine göre kararsız seçmenin üçte biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı "beğendiğini" söylerken; "beğenmediğini" söyleyenlerin oranı ise yarıdan fazla.

Metropoll’ün verilerine göre seçmenin yüzde 25,9'unu oluşturan kararsız seçmenin (kararsızlar, cevap vermeyenler ve protesto oy kullananlar) yüzde 8,3’ü Erdoğan’ı beğendiğini söyledi.

Erdoğan’ı "beğenmeyenlerin" oranı 13,3 olurken “Ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum" diyenler yüzde 2,7, “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” diyenler yüzde 1,6 oldu.

Anketi paylaşan Özer Sancar, “Kararsızların yaklaşık üçte biri Erdoğan’ı beğendiğini söylüyor. Kararsızların tavrı seçimi ciddi seviyede etkileyebilir" dedi.

Sancar, "Rakip güçler arasındaki fark çok azsa ayrıntılar çok önemlidir. AKP ve MHP kökenli kararsızlara dikkat. Geri gitme eğilimleri yüksek. Yaklaşık 8 puanlık bir kitle. Kritik bilgiler ayrıntıda gizlidir.” ifadesini kullandı.