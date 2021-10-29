Metropoll anketi: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oyları birbirine çok yakın

Metropoll Araştırma'nın olası milletvekili seçili anketini ele aldığı anketine göre, AKP'nin oy oranı yüzde 25, CHP'nin oy oranı da yüzde 20 olarak ölçüldü. Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 31,7'ye, CHP'nin oy oranı da yüzde 25,8'e çıktı.

Metropoll Araştıma, Türkiye'nin Nabzı Eylül ayı anketinde, seçmene "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Ankete göre, AKP yüzde 25, CHP yüde 20,5, İyi Parti yüzde 11,3, HDP yüzde 8,7, MHP de yüzde 7,9 oranında oy aldı.

Kararsızlar, protesto oylar ve 'cevap yok' diyenler dağıtıldığında ise partilerin oy oranı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 25,8

İyi Parti: Yüzde 14,3

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 10

Her iki senaryoda da AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranının birbirine çok yakın olduğu görüldü. Kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,7, Millet İttifakı'nın ise 40,1 olarak ölçüldü.