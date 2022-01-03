Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 77'si, MHP seçmeninin yüzde 86'sı, yıllık enflasyonun yüzde 50 ve üzerinde olduğunu söylüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; halkın yüzde 62'si; TÜİK'in yüzde 36,1 olarak açıkladığı yıllık enflasyonun, yüzde 100 veya üzeri olduğunu belirtiyor. AKP seçmeninin ise yüzde 77,7'si, enflasyonun yüzde 50 ve üzerinde olduğunu düşünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Mayıs 2003'ten bu yana yıllık TÜFE ilk kez yüzde 30'u aştı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Metropoll Araştırma'nın CEO'su Özer Sencar, enflasyona dair yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"Son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı" diye sorulan ankette, seçmenin yüzde 62'si fiyatların yüzde 100 veya üstü arttığını söylerken, yüzde 28,8'i de yüzde 50 ila 100 arası arttığını söyledi. Fiyatların yüzde 25 ila yüzde 50 arasında arttığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.

Yanıtlara parti tabanı incelenerek bakıldığında ise, AKP seçmeninin yüzde 77, MHP seçmeninin ise yüzde 86'sının "Son bir yılda fiyat artışı yüzde 50'nin üzerinde" görüşünü savunduğu görüldü.

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