19 yılın zirvesi: Enflasyon aralıkta yıllık yüzde 36,1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 13,58 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,08'e yükseldi. Üretici enflasyonu ise aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda ise yüzde 79,89'a çıktı. Söz konusu enflasyon ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. AA Finans'ın piyasa anketine göre aralıkta ortalama beklenti enflasyonun yüzde 8,54 çıkacağı yönündeydi.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise aralıkta enflasyon yıllık yüzde 82,81'e yükselmişti.

Çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık bazda yüzde 31,88 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 43,80

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ulaştırmada yaşandı

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,13 ile eğitim, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.