Metropoll anketi: AKP seçmeninin yüzde 60'ı, MHP seçmeninin yüzde 80'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, ekim ayında ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 81 olarak ölçüldü. Parti tabanlarına bakıldığında ise AKP'nin yüzde 60'ı, MHP'nin de yüzde 80'i ekonominin kötü yönetildiğini savundu.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin ekim ayı sonuçlarını paylaştı. Ekonomi yönetiminin ele alındığı bölümde seçmene, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 16,3'ü iyi yönetildiğini söylerken, yüzde 80,6'sı kötü yönetildiğini belirtti. Fikri ya da yanıtı olmadığını söyleyenlerin oranı 3,1 oldu.

Parti tabanına bakıldığında ise Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP seçmenlerinin de çoğunun ekonomi yönetiminden hoşnut olmadığı görüldü.

Muhalefet partilerin tabanında ekonomi yönetimini iyi bulmayanların oranının ortalaması ise yüzde 98 oldu.