Metropolis Antik Kenti'nde mozaikli kamusal yapı ve kent meydanına ait izler bulundu

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti kazılarında mozaikli büyük bir kamusal yapı ve kent meydanına ait izler ortaya çıkarıldı.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, 31. yılını geride bırakmaya hazırlanan Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında yeni kalıntılara rastlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında sürdürülen 2021 yılı kazı çalışmalarında önemli keşiflerde bulunuldu.

Kente ait anıtsal sarnıç yapısı ve kilise gibi kamusal ve dini yapıların araştırılmasına devam edilen bu yıl sonunda meydan ya da agora olabileceği düşünülen büyük bir anıtın ilk izleri ortaya çıkarıldı.

NTV'de yer alan habere göre; Metropolis’te Roma Dönemi’nde inşa edilen büyük ölçekli binalarda görülen örneklere benzer mozaiklere sahip yeni saptanan yapı, çok sayıda küçük eser ile birlikte kayıt altına alındı. Ayrıca kazı çalışmalarıyla birlikte bu yıl, kentte Roma Dönemi’nde üretilen dokuma, seramik, zeytinyağı ve cam bardakların yeniden üretimine yönelik deneysel arkeoloji çalışmalarına devam edildi.

"Son derece dikkat çekici özelliklere sahip"

“Ana Tanrıça Kenti” olarak bilinen Metropolis’in Roma Dönemi’nde genişleyen kent sınırlarında, bu yıl yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan alanının büyük bir kamusal yapıya ait olduğu düşünülüyor. Agora ya da stoa yapısının açıldığı bir meydan olduğu tahmin edilen bu alan, Roma Dönemi’nde taş döşeli avlusundan mermer basamaklarla mozaiklere geçilen ve mermer sütunların taşıdığı ahşap çatı ile mozaikli galerin örtüldüğü bir stoa izlenimi veriyor. Henüz küçük bir kısmı ortaya çıkarılan yapıda, heykel kaideleri ile birlikte bir kadın heykeli ve bir komutan heykeli parçasının bulunması, burada Metropolis için önem taşıyan kişilerin heykeller ile onurlandırıldıklarını da gösteriyor. Son derece dikkat çekici özelliklere sahip bu büyük kamusal yapının tamamen ortaya çıkarılması, bilimsel sonuçların yanında kentin tanıtımı anlamında da büyük katkı sağlaması bekleniyor.2021 yılının bir başka önemli konusu ise Araplıtepe Kilisesi’nde ilk sistemli çalışmaların başlaması oldu. Metropolis’in son dönemlerinde bölgenin önemli dini merkezlerinden biri olduğunu gösteren ve bugüne kadar kapsamlı bir şekilde araştırılmayan Araplıtepe mevkiindeki Orta çağ Kilisesinin olduğu alanda, kilise inşası öncesinde bir Helenistik yapı hatta bir tapınak olduğuna dair olasılıklar bulunuyor.

Yeni mozaikli yapı

Batı Anadolu’da Antik dönemdeki kent dokusu hissedilerek gezilebilecek alanlardan biri olan Metropolis’te bulunan etkileyici yapıdaki mozaikler de 2021 yılında ortaya çıkarılan heyecan verici çalışmalar arasında yer aldı. Yeni bulunan mozaikli yapının yine bu yıl ortaya çıkan çok sayıda küçük eserle birlikte temizleme çalışmaları bittikten sonra son derece etkileyici görüntülere sahne olması bekleniyor.

Metropolis Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne adaylığı için çalışmalar devam ediyor.

Metropolis’te bu yıl, Roma Dönemi’nde üretilen seramik, dokuma, zeytinyağı ve cam bardakların yeniden üretimine yönelik deneysel arkeoloji çalışmaları da tamamlanarak; tekstil, dokuma, buğday öğütme ve ekmek pişirme, kil seramik üretimi gibi uygulamalarla çeşitlendirildi ve tanıtıma hazır hale getirildi. Bu çalışmalar kapsamında da Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Torbalı Belediyesi ile iş birliğinde yeni bir projeye imza atıldı.

Küçük yaştan itibaren kültür varlığı bilinci ve farkındalığını oluşturmak üzere hayata geçen ‘Metropolis’te Zamana Yolculuk’ projesiyle öğrenciler, kazı çalışmalarını yerinde görüp inceleyerek tarihe tanıklık etme şansı bulacaklar, aynı zamanda da antik kentte interaktif etkinlikler ve atölye çalışmalarında uygulamalı deneysel yöntemler kullanarak çocukların eskiçağda bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri öğrenmelerine olanak verilecek.