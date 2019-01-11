T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Metropol An' sergisi İKÜSAG'da açılıyor

İSTANBUL, (DHA)- İKÜ’lü Dr

11 Ocak 2019 17:36

İSTANBUL, (DHA)- İKÜ’lü Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ, 11’inci kişisel sergisi ‘Metropol An’ı, İKÜSAG’da açıyor.

Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği’nden altın madalyayla dönen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat ve Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, 11’inci kişisel sergisini, 30 Ocak Çarşamba günü İKÜSAG’da gerçekleşecek açılışla sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Eserlerinde genellikle özgürlük kavramlarına geniş yer veren Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, kalabalık ve karmaşayı birleştirerek, her kalabalığın ve karmaşanın içinde bir bütünün varlığını, çizgilerle ortaya koyuyor. Hareket, ritim ve devinim duygusunun yoğun bir şekilde kendini hissettirdiği sergi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek açılış kokteyli ile kapılarını açacak.

30’a yakın yağlı boya, suluboya, gravür, video art ve akrilik tablonun görücüye çıkacağı \'Metropol An\' adlı sergi, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADrReyhan UludağAnıFransanınParistekiLouvre MüzesindeUluslararası Plastik Sanatlar EtkinliğindenKültürSanatTasarım Bölümünden DrReyhan Uludağ EraslanOcakEserlerindeHareketAtaköyAn
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24