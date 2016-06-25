Metrodaki müzisyen heykeline aynı kişi ikinci kez saldırdı

İzmir Metro İzmirspor İstasyonu'nda 4 yıldan bu yana sergilenen ve müstehcen olduğu gerekçesiyle kaldırılması istenerek çeşitli eylemler yapılan 'Müzisyen' adlı mitolojik ahşap heykeli geçen mayıs ayında kıran S.K., heykele ikinci kez saldırdı.

Kısmi onarım yapıldıktan sonra eski yerine yan olarak konulan heykelin bulunduğu alana giren saldırganın heykele tekme attığı, elindeki poşetle vurduğu ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

Heykele ikinci kez saldırdı, savcılık serbest bıraktı

Doğan Haber Ajansı'ndan Utku Bolulu'nun haberine göre; heykelin daha önce kırılan ve geçici olarak yerine yerleştirilen bölümlerinde hasarlar meydana gelirken; S.K., savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Heykel Çalıştayı'nın; 'Akdeniz' konsepti ile düzenlendiği 2012 yılında İspanyol sanatçı Almacino Gonzales Andres tarafından yapılan 'Müzisyen' adlı mitolojik figür olan ahşap heykel; 4 yıldan bu yana İzmir Metrosu'nun İzmirspor İstasyonu'nda sergilendi. Mayıs ayı başında heykelin müstehcen olduğu eleştirisiyle protestolar yapıldı. Ardından da çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirtilen S.K. heykeli kırması üzerine gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tepki gören saldırı sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kısmen onardığı heykel, heykeltıraşlar tarafından İzmirspor İstasyonu'ndaki eski yerine bu kez yan olarak konuldu. Heykeltıraş Andres'in Eylül ayında İzmir'e gelerek heykeli tam olarak onaracağı bildirdi.