T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Metrodaki kapı arızası ulaşımı aksattı

BursaRay'ın Fatih Sultan Mehmet istasyonunda meydana gelen arıza seferlerde aksama yaşanmasına neden oldu

09 Şubat 2018 03:31

Bursa'da kent içi ulaşım sağlayan hafif raylı sistem BursaRay, bu akşam saatlerinde bir trenin kapısında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerine yaklaşık 1 saat ara verdi.

Bursa'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı BursaRay'da bu akşam teknik bir arıza yaşandı.

Üniversite istasyonundan hareket eden tren, Fatih Sultan Mehmet istasyonundaki indi-bindinin ardından harekete hazırlanırken arıza nedeniyle kapıları kapanmadı.

Tren yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesi sonucu hareket ederken, arkadan gelen trenler de arıza giderilinceye kadar bulundukları istasyonlarda bekletildi. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

 

ETİKETLER

Bursarayraylı sistemkapıarıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24