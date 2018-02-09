Metrodaki kapı arızası ulaşımı aksattı

Bursa'da kent içi ulaşım sağlayan hafif raylı sistem BursaRay, bu akşam saatlerinde bir trenin kapısında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerine yaklaşık 1 saat ara verdi.

Bursa'da her gün yaklaşık 250 bin kişinin yolculuk yaptığı BursaRay'da bu akşam teknik bir arıza yaşandı.

Üniversite istasyonundan hareket eden tren, Fatih Sultan Mehmet istasyonundaki indi-bindinin ardından harekete hazırlanırken arıza nedeniyle kapıları kapanmadı.

Tren yaklaşık 1 saat sonra arızanın giderilmesi sonucu hareket ederken, arkadan gelen trenler de arıza giderilinceye kadar bulundukları istasyonlarda bekletildi. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.