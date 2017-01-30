Metroda tasmayla ananas gezdiren kişiden açıklama

Ankara metrosunda zincire bağladığı ananası dolaştıran bir kişi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre gündemden düşmeyen görüntülere açıklama geldi.

Elif Usta isimli kişi, Instagram’daki hesabından, performans sanatına giriş yapmak adına ananas gezdirdiğini açıkladı.

“Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullanan Elif Usta, “Bu işi çok özel kıldılar. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi” dedi.