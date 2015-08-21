Metrobüsün oyunu çıktı

Metrobüs, İstanbul'dan sonra sanal dünyaya da taşındı. Türk oyun stüdyosu Atom Games, 'Metrobüs: Race in İstanbul' adıyla bir oyun hazırladı.

Oyun, metrobüste bomba olduğunu öğrenen şoförün kalp krizi geçirmesi ile yerine yolculardan birisinin (oyuncu) geçmesi ile başlıyor.

Yolcuları kurtarmak için şoför koltuğuna oturan oyuncu, heyecan dolu bir maceraya atılıyor.

3D grafiklerin olduğu oyun Boğaz Köprüsü, İstanbul haritası ve 4 farklı metrobüs seçeneği sunuyor

Oyuncunun bombanın patlamaması için metrobüsün hızını saatte 50 kilometrenin altına düşürmemesi, yoldaki engellere rağmen metrobüsün kontrolünü sağlarken polise yolcuları kurtarması için yardım etmesi gerekiyor.