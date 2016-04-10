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Yaşam

Metrobüsün altında kalan su satıcısının eşi: Zabıtadan ceza yememek için kaçmış olabilir

"Yaşından ve eğitim durumundan dolayı iş verilmiyordu; bu yüzden otobanda su satıyordu"

10 Nisan 2016 11:46

Şişli'de su satıcısının ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Hasan Kaya'nın Kağıthane D-100 Karayolu üzerinde zabıta ile yaşadığı kovalamaca sonucu metrobüs yoluna girerek hayatını kaybettiği iddiası gerçek dışıdır" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, kaza anına ilişkin metrobüs görüntüleri de paylaşıldı. Hasan Kaya'nın eşi Yeşim Kaya "Sigortalı bir iş bulamıyordu. Yaşından ve eğitim durumundan dolayı iş verilmiyordu. Bu yüzden otobanda su satıyordu. 1 yıl önce zabıtalar kovalamaya başladı. Hasan zabıtalardan kaçarken araba çarptı ve bacağı kırıldı. Bu nedenle ayağı bir süre alçıda kaldı. Sürekli zabıtalar kovalıyordu. Daha önce de zabıtalara yakalandı. 170 lira ceza yedi. Ceza yememek için kaçtığını düşünüyorum" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; D-100 Karayolu Darülaceze Perpa Metrobüs Durağı karşısı Mecidiyeköy istikametinde su satan Hasan Kaya (44), devriye gezen zabıta ekiplerini fark edince Perpa Metrobüs Durağı'na girip saklanmak istedi. Kaçmaya başlayan satıcıya, bariyerlerin üzerinden atlayıp metrobüs yoluna girdiği sırada, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs çarptı. Metrobüsün altında kalan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas Suşehri nüfusuna kayıtlı olan Hasan Kaya'nın ilkokul mezunu olduğu öğrenildi. Kaya, Sivas'ta manavlık yaptıktan sonra 15 yıl önce İstanbul'a geldi. Çeşitli işlerde çalışan Kaya uzun süre işsiz kaldı. Sürekli iş aradı ama bulamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kaya, mecbur kaldığı için otobanda su satmaya başladı. Yaklaşık 8 yıldır su satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Kirada oturan ve eşi de ev temizliğine giden Kaya'nın çocukları belediye yardımı sayesinde okuyor. Büyük kızı üniversiteye hazırlanıyor. Küçük kızı lise 1'inci, oğlu ilkokul 5'inci sınıfa gidiyor.

Hasan Kaya'nın eşi Yeşim Kaya "Sigortalı bir iş bulamıyordu. Yaşından ve eğitim durumundan dolayı iş verilmiyordu. Bu yüzden otobanda su satıyordu. 1 yıl önce zabıtalar kovalamaya başladı. Hasan zabıtalardan kaçarken araba çarptı ve bacağı kırıldı. Bu nedenle ayağı bir süre alçıda kaldı. Sürekli zabıtalar kovalıyordu. Daha önce de zabıtalara yakalandı. 170 lira ceza yedi. Ceza yememek için kaçtığını düşünüyorum" dedi.

 

Büyükşehir Belediyesi iddiaları yalanladı

 

Şişli'de su satıcısının ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,"Hasan Kaya'nın Kağıthane D-100 Karayolu üzerinde zabıta ile yaşadığı kovalamaca sonucu metrobüs yoluna girerek hayatını kaybettiği iddiası gerçek dışıdır" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, kaza anına ilişkin metrobüs görüntüleri de paylaşıldı.

Zabıtalardan kaçarken metrobüsün altında kalarak can verdiği iddia edilen su satıcısı Hasan Kaya ile ilgili açıklama yapan İBB, kaza anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Nisan 2016 Cuma günü akşam saatlerinde seyyar satıcı Hasan Kaya'nın Kağıthane D-100 Karayolu üzerinde zabıta ile yaşadığı kovalamaca sonucu metrobüs yoluna girerek hayatını kaybettiği iddiası gerçek dışıdır. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere kazada hayatını kaybeden Hasan Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları arasında herhangi bir kovalamaca yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İBB'den paylaşılan görüntülerde; bir metrobüsün durağa doğru yanaştığı ve yanaştıktan hemen sonra araç altında kalan Kaya'nın cansız bedeni görülüyor.

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