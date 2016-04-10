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Su satıcısı metrobüsün altında kaldı

İBB, vatandaşın zabıtalar tarafından kovalandığı sırada metrobüsün altında kaldığı haberlerini yalanladı

10 Nisan 2016 01:26

İstanbul’da E-5 Karayolu Perpa metrobüs durağında geçimini sağlamak için su satan 44 yaşındaki Hasan Kaya adlı satıcı, dün (8 Nisan) akşam saatlerinde bir metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. İBB, satıcının zabıta tarafından kovalandığı ve bu yüzden metrobüsün altında kaldığını iddia eden haberleri yalanladı.

Sendika’nın haberine göre, Duraktan sonra yola geçen Kaya, Beylikdüzü yönüne hızla ilerleyen bir metrobüsün altında kaldı. Durakta bekleyen yurttaşların çağrısı üzerine olay yerine hızla ambulans ve polis çağrıldı ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya’nın yaşamını kaybettiği belirledi.

Kaza yeri emniyet şeridiyle kapatılarak incelemeye alınırken, metrobüs seferleri aksadı, duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Kaya’yı kovalayan zabıtalardan ise kazanın ardından ortalıkta görünmedi.

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