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Metrobüste yolcu, şoföre vurmak için şemsiye istedi!

İstanbul'da metrobüste yaşanan şoför-yolcu kavgalarına bir yenisi eklendi. Yolcunun tartıştığı şoförü dövmek için diğer yolculardan şemsiye istemesi dikkat çekti

08 Kasım 2016 19:18

İstanbul Zincirlikuyu istikametinde seyir halindeki metrobüste yaşanan kavga iddialara göre şoförün durakta durmaması ile başladı. Buna sinirlenen bir yolcu önce şoförle tartışmaya başladı. Bu sırada bir başka yolcu kavgayı an be an kamerasıyla kaydetti.


'Şemsiye yok mu?'
 

Yolcunun şoförü dövmek için diğer yolculara 'Şemsiye yok mu?' diye seslenmesi dikkat çekerken, arbede yaşanması üzerine metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Ancak şoför ve yolcu arasındaki sözlü atışma devam etti. Yolcu bu sırada şoföre 'Seni dövecektim ama indim' diye bağırdı. Kavga köprüdeki polisler ve diğer yolcuların araya girmesi sonucu sonlandı. Yolcular başka bir metrobüse aktarılırken, kavgaya karışanlar hakkında tutanak hazırlandı. 23 eylülde metrobüs seyir halindeyken kavga ettiği şoföre şemsiye ile vuran bir yolcu metrobüsün yoldan çıkmasına neden olmuş, olayda 11 kişi yaralanmıştı.

 

 

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