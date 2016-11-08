Metrobüs durağı doldu taştı; yolcuya otomobil çarptı

Yolcuların Merter durağından metrobüse binebilmek için kullandığı üst geçitte yoğunluk oluşurken, E-5’te de trafiğin kontrollü olarak sağlanması da karayolunda yoğunluğa neden oluyor. Dün duraktan çıkan bir yolcuya otomobil çarptı.

DHA’da yer alan habere göre, Zeytinburnu metrobüs durağının üst geçit çalışması nedeniyle kapatılması, Merter durağında büyük yoğunluk yaratıyor. Bu sabah çoğu işlerine gidenlerden oluşan yolcuların yarattığı yoğunluk adeta izdihama dönüştü. Durakta inenlerin normalde 1-2 dakikada ulaşacakları üst geçide varmaları 45 dakika sürdü. Dün akşam ise duraktan çıkmak için E-5’ten karşıya geçmeyi deneyen bir kişiye otomobil çarptı. Sürücü kaçarken yaralanan yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zeytinburnu metrobüs durağının 15 günlük çalışmanın ardından yeniden kullanıma açılması bekleniyor.