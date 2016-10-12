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Yaşam

Metrobüsteki şemsiyeli saldırgan: Şoför de benim kadar hatalı, direksiyonu bilerek kırdı

"Evet suçluyum ama tek başıma değil"

12 Ekim 2016 11:42

İstanbul'daki Acıbadem'de 11 kişinin yaralanmasına neden olan metrobüs kazasında şoföre şemsiye ile saldıran Murat Akbulut 'un kardeşi Ali Akbulut abisinin tek başına suçlu olmadığını belirterek, metrobüs şoförünün direksiyonu bilerek kırdığını söyledi. 

Kardeşinin, şoförün direksiyonu bilerek kırdığını söyleyen Akbulut, "Elimdeki şemsiyeyle şoförün bulunduğu kabin demirine vurdum. Bence bilerek aracın direksiyonunu bıraktı" dediğini aktardı.

Habertürk'ün haberine göre, Murat Akbulut'un cezaevinde kendisini ziyare gelen kardeşine söyledikleri şöyle:

“Evet suçluyum ama tek başıma değil. Hatta daha fazlası şoförde. Her şey durakta bekleyen bir kadına durmadığı için başladı. Şoförü durması için ikaz ettim. Yolcular da müdahale etti. Ön tarafa gidip ‘Kapıyı neden açmıyorsun?’ diye sordum. Ayağa kalkıp beni eliyle itekledi, ‘Kahraman eşekler, istediğimi alıp istediğimi almam’ diye bağırdı, anneme küfretti. Elimdeki şemsiyeyle şoförün bulunduğu kabin demirine vurdum. Bence bilerek aracın direksiyonunu bıraktı. Halkın gözünde şemsiyeli maganda oldum. Cezaevinde bana zorla tuvalet temizliği yaptırıyorlar"

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