Metrobüs'te silahlı kavga: Biri polis 2 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de metrobüsün 'duracak' düğmesine basıp basmama konusunda bir sivil polis ile iki kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede polisin silahını almak isteyen biri yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaşanan olayda biri polis memuru iki kişi yaralandı.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında seyir halindeki 34 TP 2898 plakalı metrobüste 'duracak' düğmesine basma konusunda şoför ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, metrobüste yolculuk eden sivil polis duruma müdahale ederek, tarafları sakinleştirmek istedi. Bu kez polis ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma başladı. Tartışma, diğer yolcularca yatıştırılmaya çalışıldı.

Polis ve iki kişi, Şirinevler durağında metrobüsten indi ancak tartışma durakta da devam etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, tabancasıyla havaya ateş açarak, başka bir metrobüse bindi. Diğer iki kişi de aynı metrobüse geçti.

Bunun üzerine yaşanan arbedede, polisin silahını almak isteyen kişilerden biri vuruldu. Sivil polis başından ve yüzünün çeşitli yerlerinden darbe alırken, tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahla vurulan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin silahıyla arkadaşını vurduğu iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri metrobüs içindeki ve çevredeki kameraları incelemeye aldı.