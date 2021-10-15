Metrobüste 'kör eden maske uyarısı'na 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi

İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ı (48) darbederek, tek gözünü kaybetmesine neden olan Ömer Senem (19) hakkında 'Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianameyi tamamladı. Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut yaptığı yazılı açıklamada olayla ilgili şüpheli hakkında Başsavcılığı'ın 'Türkiye şartlarında kısa sayılabilecek bir zaman zarfında' kamu davası açıldığını belirtti.

Müvekkilinin maske konusunda tüm toplum sağlığı için şüpheliyi uyardığını, şüphelinin darbetmesi sonucu müvekkilinin kör kaldığını kaydeden avukat Alpağut "Umut ederiz ki şüpheliye hakkaniyetli olarak verilecek ceza caydırıcı olur ve bu şekildeki vahim olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.

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İddianame tamamlandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"25 Haziran 2021'de şikayetçi Turan'ın Beylikdüzü-Mecidiköy hattında giden metrobüse bindiği anlatıldı. Şirinevler'e giden özel güvenlik görevlisi Turan'ın, şüpheli Senem'i maskesiz görmesi üzerine uyarıda bulunduğu, taraflar arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli Senem'in, Turan'a yumruk attığı belirtildi."

"Turan'ın darp sonucu yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair deliller olduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Senem'in "Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi."

Şüpheli Semen hâkim karşısına çıkacak

Ayrıca iddianamede Senem'in kendisini darbettiği ve hakaret ettiğini iddia ettiği Turan hakkında şikâyetçi olduğu hatırlatıldı. İddianamede Turan hakkında başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. Tutuksuz şüpheli Senem, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

"Açılan kamu davasını olumlu buluyoruz"

Avukat Alpağut açıklamasında şunları söyledi:

"Yapılacak yargılamada üzerinde durmak istediğimiz husus; canavarca hisle müvekkilin gözünü kör ederek, vücuduna acı veren sağlığını bozan sanığın bu şekilde müvekkilin duyularından ve organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, yüzünün sürekli değişikliğine neden olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Kısa bir süre içerisinde şüphelinin cezalandırılması için açılan kamu davasını olumlu bulmaktayız. Ancak şüpheli hakkında açılan kamu davasında en ağır ceza maddelerinin uygulanması için beyanlarımızı ve şikayetlerimizi sayın mahkeme önünde de dile getireceğiz. Umut ederiz ki, şüpheli hakkaniyetli olarak verilecek ceza caydırıcı olur ve bu şekildeki vahim olaylar bir daha yaşanmaz." (DHA)