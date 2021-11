Metrobüste 'maske tak' uyarısı kör etti!

İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu kişi tarafından darbedilen güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının batmasıyla tek gözünü kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Senem'in serbest bırakılmasına Turan, "Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. "Bir maskenin bedeli bir lira, bir göze bedel mi bu?" diyerek tepki adalet talebinde bulundu.

Avcılar'da Mecidiyeköy istikametine giden metrobüste 25 Haziran 2021'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı. Ömer Senem de, "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi.

Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, 48 yaşındaki Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan'ı olay yerine gelen polis ekipleri hastaneye götürürken, Senem'i de gözaltına aldı. İfadesi alınan Senem serbest bırakıldı. Turan ise gözünden 3 defa ameliyat edildi. Turan, tek gözünü kaybetmesinin ardından işinden de oldu.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Ömer Senem, nefes almak için maskesini çıkardığını, bu sırada Şükrü Turan'ın "Maske tak" diyerek kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen Turan'ın "Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni" diyerek eline vurduğunu iddia etti.

Senem ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını, yolcuların kendilerini ayırdığını belirtti. Kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek, Turan'a yumruklar attığını ifade etti. Ömer Senem de Turan'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Ömer Senem'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"İkimizi aynı arabaya koyup hastaneye götürdüler"

Bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Şükrü Turan, "Ben kavga etme taraftarı değildim fakat itiş kakış esnasında arkadaş, ne bileyim neyi düşündüyse gözümde gözlük varken beni yumruklamaya başladı. Metrobüsten indiğimiz sırada saldırdı ve sözlü tacizde bulundu. Tabi ki gözlüğün camı da gözüme girmişti. Normalde ambulansın gelmesi lazımdı, polis geldi. İkimizi aynı arabaya koyup Avcılar'da hastaneye götürdüler." dedi.

"Cezasını neyse çekmesini istiyorum"

Bu ayın sonunda dördüncü kez ameliyat olacağını ifade eden Turan şöyle devam etti:

"Gözüm şu an görme yetisini kaybetti, gözüm görmüyor. Çalışmış olduğum kamu bankasındaki işimden de oldum. Ben şu an gözüm görmediği için hiçbir işe el atamıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. Bir maskenin bedeli bir lira, bir göze bedel mi bu? Ben acılar içinde kıvranırken o şahıs göğsünü gere gere dışarı çıktığında 'Metrobüste birisi bana maskeni tak dedi. Uyardı ben de dövdüm onu, gözünü kör ettim' diye göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum."

"8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı kanunda sabit"

Şükrü Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut ise şüphelinin serbest bırakılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek "Üniversite sınavına gireceğini söyleyen şüpheli serbest bırakılmıştır. Şüpheli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemiştir, bu suçu canavarca bir hisle işlemiş olmasından kaynaklı 8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı Türk Ceza Kanunu'nda sabittir. Buna rağmen sadece üniversite sınavına girecek olması nedeniyle serbest bırakılması bizce hukuka aykırı bir durumdur" diye konuştu.

Metrobüs'ün en arka kamerasından müvekkile saldırının çok açık bir şekilde görüldüğünü kaydeden Alpağut, "Müvekkil ayağa kalkıp şüpheli şahsa yaklaştığı anda arka arkaya yumruk darbeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Fiilden kaynaklı pişman olduğuna dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Keza üniversite sınavı da bitmiş olması sebebiyle savcılığın bu aşamada tekrar tutuklama kararı vermesini beklemekteyiz." dedi.



Olay anı metrobüs kamerasında

Metrobüsün hareket halinde olduğu sırada Ömer Senem'in Şükrü Turan'ın yüzüne defalarca yumruk attığı anlar metrobüs içerisinde yer alan kameraya yansıdı. Ayrıca metrobüs istasyonunun durak kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli Ömer Senem ile Turan arasında kısa süreli arbede yaşadığı görüldü.